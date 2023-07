Wacken-Festival Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Wacken Veranstalter stoppen Anreise zu Metalfestival wegen Regen Von dpa | 31.07.2023, 15:18 Uhr

Wegen anhaltenden Regens haben die Veranstalter des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken (2. bis 5. August) am Montag vorübergehend die Anreise gestoppt. Die Campingplätze seien derzeit nicht passierbar, informierten die Veranstalter am Montag in ihrer Festival-App. Sie baten die Fans um Geduld. Die Vorbereitungen für das Festival liefen jedoch weiter.