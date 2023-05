Polizei in SH kündigt Kontrollen für den Vatertag an: Teilnehmer einer „Vatertagstour“ ziehen am Feiertag Christi Himmelfahrt mit einem Bollerwagen über einen Wanderweg. Archivfoto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Christi Himmelfahrt 2023 in SH Vatertag in Schleswig-Holstein: An diesen Orten kontrolliert die Polizei verstärkt Von shz.de | 16.05.2023, 16:18 Uhr

Am Vatertag kündigt die Polizei in SH verstärkt Kontrollen an. Schwerpunkte sollen vor allem Seen und Küstenabschnitte sein. Es sollen zahlreiche Polizeibeamte zusätzlich im Einsatz sein.