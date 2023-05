ADAC warnt vor Staus am Vatertag: Reiseverkehr staut sich in Hamburg auf der Autobahn A1 Höhe Moorfleet. Symbolfoto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Himmelfahrt im Norden ADAC warnt vor Staus am Vatertag in SH und Hamburg Von dpa | 17.05.2023, 07:39 Uhr

Wer am Vatertag mit dem Auto an die Nord- oder Ostsee fährt, braucht nach einer Prognose des ADAC viel Geduld. Im Raum Hamburg und bei Lübeck werden Baustellen den Verkehr behindern. Der Automobilclub empfiehlt eine alternative Reisemöglichkeit an Himmelfahrt.