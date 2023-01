Gericht Flensburg Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Prozess Vater soll Sohn auf Sylt zu Tode geschüttelt haben Von dpa | 03.01.2023, 04:02 Uhr

Wegen des Verdachts des Totschlags an seinem vier Monate alten Sohn muss sich von heute an ein Mann vor dem Landgericht Flensburg verantworten. Dem 52-Jährigen wird vorgeworfen, den Säugling geschüttelt und dadurch tödliche Verletzungen verursacht zu haben. Die Tat soll sich zwischen dem 4. und 6. September 2016 in Westerland auf Sylt ereignet haben, wie ein Gerichtssprecher sagte. Der Junge war demnach am 6. September 2016 gestorben.