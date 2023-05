Gerichtsbank Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Vater ersticht Sohn: Unterbringung in Psychiatrie angeordnet Von dpa | 22.05.2023, 17:34 Uhr

Im Prozess um einen heimtückischen Mord an seinem sechsjährigen Sohn hat das Kieler Landgericht am Montag die Unterbringung des 40-jährigen Vaters auf unbestimmte Zeit in die Psychiatrie verfügt. Die Strafkammer folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.