Rendsburg-Eckernförde Vandalismus auf Friedhof in Nortorf Von dpa | 10.08.2023, 09:41 Uhr

Unbekannte Täter haben auf dem Neuen Friedhof in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gewütet. Sie stießen Kreuze auf den Kriegsgräbern um und beschädigten sie, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Auf mehreren privaten Gräbern seien in der Nacht zum Mittwoch Laternen beschädigt, teilweise Kerzenwachs über die Grabsteine gegossen und die Grabstellen verunstaltet worden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gebe es keinen politischen Hintergrund, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizei in Nortorf sucht jetzt nach Zeugen oder Hinweisgebern.