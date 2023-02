Blumen, Geschenke, Liebesbriefe – das gehört für viele Paare am 14. Februar dazu. Doch jedes Jahr aufs Neue scheiden sich am Valentinstag die Geister. Während sich viele an diesem Tag über Aufmerksamkeiten ihres Partners oder gemeinsame Erlebnisse freuen, schimpfen andere über kommerzielle Absichten von Blumenhändlern und Geschenkboutiquen und den Druck sich ausgerechnet an diesem Tage besonders liebend geben zu müssen.

Auch Singles gucken sicherlich mit gemischten Gefühlen auf den 14. Februar. Froh dem Bohei entkommen zu können oder vielleicht auch traurig, keinen Partner an der Seite zu haben, den man beschenken könnte.

So oder so polarisiert der heutige Valentinstag. Grund genug nach Ihrer Stimmung zu fragen: so schön romantisch oder absolut unnötiger Kitsch?