Bestatter bereiten nach den tödlichen Schüssen in Hamburg den Abtransport der Toten vor. Foto: Christian Charisius up-down up-down Amoktat bei Zeugen Jehovas Neue Spezialeinheit der Hamburger Polizei war schnell vor Ort: Was ist die USE? Von Eckard Gehm | 10.03.2023, 11:22 Uhr

Mit ballistischen Schilden, die Sturmgewehre im Anschlag, rückten Polizisten in den Gemeindesaal der Zeugen Jehovas vor. Bei der Amoktat in Hamburg ist die USE, eine neue Spezialeinheit der Hamburger Polizei, zum Einsatz gekommen. Neun Minuten nach dem ersten Notruf traf sie ein.