Urteil: Vater soll Tochter sexuell schwer missbraucht haben Von dpa | 07.06.2023, 02:48 Uhr

Das Kieler Landgericht will in einem Prozess um mehrfachen sexuellen Kindesmissbrauch am Mittwoch das Urteil gegen einen 44-jährigen Mann verkünden. Laut Anklage soll sich der Mann von 2019 bis 2022 mindestens 18 Mal an seiner Tochter und mehrfach an zwei Freundinnen von ihr vergangen zu haben. Die Übergriffe auf die Tochter begannen demnach, als das Kind etwa zehn Jahre alt war.