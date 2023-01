Das Urteil am Landesarbeitsgericht ist eindeutig: Während der Freizeit muss niemand für seinen Arbeitgeber erreichbar sein.

Ganz konkret ging es in dem Fall um eine kurzfristigen Dienstplanänderung für einen Notfallsanitäter. Dieser hatte, weil er in seiner freien Zeit weder telefonisch noch per SMS oder E-Mail reagierte, eine Abmahnung erhalten. Als „unentschuldigtes Fehlen“ wertete dies der Arbeitgeber. In zweiter Instanz bekam der Arbeitnehmer schließlich recht.

Eine Entscheidung, die DGB-Bundesvorstandsmitglied Anja Piel lobte: „Keine Arbeitnehmerin und kein Arbeitnehmer muss in der Freizeit SMS lesen oder sonstige Anfragen beantworten. Damit erbringt man nämlich Arbeitsleistung und das ist Arbeitszeit.“

Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie gehen Sie mit diesem Thema um? Kann Ihr Arbeitgeber Sie auch in der Freizeit erreichen oder gelingt Ihnen ein klarer Cut?

