Landgericht Urteil im Prozess um Tötung der Ehefrau im Imbiss erwartet 23.06.2023

Der Prozess um den gewaltsamen Tod einer Frau in einem Asia-Imbiss in Bad Schwartau soll möglicherweise heute zu Ende gehen. Ein 45 Jahren alter Mann aus Vietnam muss sich seit Mai vor dem Landgericht wegen des Verdachts des Totschlags verantworten. Der Angeklagte habe seine 37 Jahre alte Ehefrau im Oktober 2022 in dem gemeinsam betriebenen Imbisslokal erschlagen, heißt es in der Anklage.