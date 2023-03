Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Urteil im Itzehoer Doppelmordprozess erwartet Von dpa | 28.03.2023, 03:01 Uhr

Im Prozess gegen einen 30 Jahre alten Mann wegen Doppelmordes will das Landgericht Itzehoe am Dienstag (14.00 Uhr) das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft hatte am Montag eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes gefordert. Die Verteidigung hatte auf Totschlag plädiert und eine Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten beantragt. Der angeklagte Mann aus Eritrea soll im vergangenen Juli zwei Frauen in deren Wohnung in Elmshorn erstochen haben.