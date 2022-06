ARCHIV - Vor einem Landgericht hält eine Statue der Justitia eine Waagschale. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner Prozess Urteil erwartet: Illegale Geschäfte mit Wasserpfeifentabak Von dpa | 10.06.2022, 02:06 Uhr

Sechs Männer sollen in Demmin (Mecklenburg-Vorpommern) und Eckernförde Wasserpfeifentabak in rauen Mengen hergestellt und deutschlandweit schwarz verkauft haben - am Freitag (9.00 Uhr) wird am Landgericht Schwerin das Urteil über sie gesprochen. Die Anklage lautet auf Steuerhinterziehung. Dem Fiskus sollen laut Staatsanwaltschaft rund 521.000 Euro entgangen sein.