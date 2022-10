Zwei Tote in Sparkassenfiliale: Hintergründe unklar Foto: Benjamin Nolte/dpa/Archivbild up-down up-down Ermittlungen Ursache für Tod von Männern in Sparkasse weiter unklar Von dpa | 20.10.2022, 11:12 Uhr

Die Ursache für den Tod von zwei Männern in einer Sparkassenfiliale in Schleswig ist weiterhin offen. Die Leichen seien noch nicht obduziert worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die beiden Toten waren am Mittwoch entdeckt worden. Die Männer im Alter von 35 und 39 Jahren hatten in einem Vorraum des Geldinstituts übernachtet.