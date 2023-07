Stau Foto: Michael Kappeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Reiseverkehr Urlaubssaison: ADAC erwartet staureichstes Wochenende Von dpa | 17.07.2023, 16:36 Uhr

Auf den Autobahnen in Hamburg und Schleswig-Holstein steht nach Einschätzung des ADAC eines der staureichsten Wochenenden der Urlaubssaison an. Mit dem Beginn der Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland drohen am Wochenende Staus und sehr volle Autobahnen.