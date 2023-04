Schleswig-Holstein ist auch im Winter ein beliebtes Urlaubsziel. Archivfoto: IMAGO/Nikito up-down up-down Campingplätze in SH gut besucht Urlaub in Schleswig-Holstein: Kräftiges Plus für die Touristikbranche Von dpa | 21.04.2023, 10:19 Uhr

Zu Jahresbeginn kann die Touristikbranche in Schleswig-Holstein ein kräftiges Plus verbuchen. Im Januar und Februar begrüßten Campingplätze, Pensionen und Co. viele Urlaubsgäste.