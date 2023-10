Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste neben Hochwasser auch vor orkanartigen Böen mit Windstärke 11. Die Warnung gilt von Freitag, 12 Uhr bis Samstag, 2 Uhr, teilte der DWD am Donnerstag mit. Ab Freitagmittag erwartet der DWD Dauerregen, bevor sich das Wetter am Samstag beruhigen soll.

Die meisten nicht-Meteorologen können mit diesen Zahlen wenig anfangen. Was bedeuten eine Orkanböe mit 12 Beaufort? Hier ein kurzer Überblick:

Beaufort-Skala: Die Windgeschwindigkeiten und die möglichen Folgen. Foto: dpa-infografik GmbH Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mehr Informationen: Beaufort-Skala größer als Größer als Zeichen Stärke 0: Windstille, unter 1 Kilometer pro Stunde

Stärke 1: leiser Luftzug, 1 bis 5 Kilometer pro Stunde

Stärke 2: leichte Brise, bis 11 km/h, Blätter bewegen sich

Stärke 3: schwache Brise, bis 19 km/h, Wind bewegt dünne Zweige

Stärke 4: mäßiger Wind, bis 28 km/h, Wind hebt loses Papier

Stärke 5: frische Brise, bis 38 km/h, Bäume beginnen zu schwanken

Stärke 6: starker Wind, bis 49 km/h, Schirme nur schwer zu halten

Stärke 7: steifer Wind, bis 61 km/h, ganze Bäume bewegen sich

Stärke 8: stürmischer Wind, bis 74 km/h, Zweige brechen

Stärke 9: Sturm, bis 88 km/h, Dachziegel werden abgehoben

Stärke 10: schwerer Sturm, bis 102 km/h, größere Häuserschäden

Stärke 11: orkanartiger Sturm, bis 117 km/h, entwurzelte Bäume

Stärke 12: Orkan, ab 118 km/h, schwere Verwüstungen.

