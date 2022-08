Regenwetter Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Deutscher Wetterdienst Unwetter in Hamburg und Schleswig Holstein erwartet Von dpa | 26.08.2022, 16:27 Uhr

In Hamburg und Schleswig-Holstein kommt es zu starken Gewittern und Sturmböen. Der Deutsche Wetterdienst kündigte noch für den Freitagnachmittag abwechselnd Wolken und teils kräftige Gewitter an, die an manchen Orten unwetterartig verlaufen können. Dazu komme auch Hagel und Starkregen mit Niederschlagsmengen bis zu 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde. Abgesehen von Gewitterböen wehe der Wind schwach östlich.