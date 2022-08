Felix Kiefer und John Behrens erneuern die Bänke auf dem Rastplatz „Steinburg“. FOTO: Oliver Tobolewski-Zarina up-down up-down Auf Kontrollfahrt Unterwegs mit der Autobahnmeisterei Von Oliver Tobolewski-Zarina | 13.08.2022, 08:00 Uhr

Wer in die Ferien an die Küsten auf Sylt, Amrum oder Föhr will, fährt auf der A 23 gen Norden. Die Autobahnmeisterei Elmshorn hält Strecke und Parkplätze in Schuss.