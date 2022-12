Erster LNG-Terminal in Wilhelmshaven Foto: Wolfhart Scheer/NPorts/dpa up-down up-down Flüssigerdgas Unternehmerverband fordert schnellere Planungsprozesse Von dpa | 26.12.2022, 15:10 Uhr

Der Unternehmerverband Unterelbe-Westküste hat die Politik dazu aufgerufen, sich an den beschleunigten Genehmigungsverfahren für Flüssigerdgas-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel ein Vorbild zu nehmen. „Wir freuen uns, dass dies das neue Tempo sein soll, an welchem sich die Bundesregierung für die Entwicklung von Infrastrukturprojekten messen lassen will“, sagte UVUW-Geschäftsführer Ken Blöcker am Montag. Diesen politischen Druck brauche es nun auch für andere Vorhaben wie Windkraftanlagen, den Netzausbau, Bahnlinien oder den Straßenbau.