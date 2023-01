Wohnungen Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Immobilien Unternehmen warnen vor verschärfter Lage am Wohnungsmarkt Von dpa | 12.01.2023, 12:30 Uhr

Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen fordert den forcierten Bau bezahlbarer Wohnungen. „Es ist fünf Minuten vor zwölf und die Gefahr, dass wir große Probleme auf den Wohnungsmärkten bekommen, wächst mit jedem Tag“, erklärte Direktor Andreas Breitner am Donnerstag. „Wir laufen auch im Norden sehenden Auges in eine Wohnungsknappheit.“ In den jetzt schon engen Wohnungsmärkten werde die Lage sich weiter verschärfen. Das gelte für Hamburg samt Metropolregion, Kiel, Lübeck, Rostock, Greifswald sowie die touristischen Zentren an Nord- und Ostsee.