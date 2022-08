Die Staatsanwaltschaft Bad Segeberg fordert für den Angeklagten nach dem tödlichem Unfall eine Verwarnung. FOTO: Sönke Möhl up-down up-down B432 bei Bad Segeberg Unfalltod von 16-Jähriger in Bus: Staatsanwaltschaft fordert Verwarnung Von dpa | 18.08.2022, 12:52 Uhr

In dem Prozess um den Tod einer 16-Jährigen in einem Bus wird noch am Donnerstag das Urteil erwartet. Diese Strafe fordert die Staatsanwaltschaft.