Dithmarschen Unfall von Milchlaster sorgt für Probleme auf B5 bei Heide Von dpa | 26.11.2022, 16:06 Uhr

Der Unfall eines Milchlasters hat am Samstag auf der Bundesstraße 5 bei Heide für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der mit 20.000 Litern Milch beladene Lkw war kurz nach 10.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heide-West und Hemme in den Graben geraten, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle West am Samstag sagte. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten musste die B5 voll gesperrt werden. Zuvor hatte NDR 1 Welle Nord darüber berichtet.