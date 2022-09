Polizei Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Unfall mit Schwertransport: A24 teilweise gesperrt Von dpa | 07.09.2022, 11:59 Uhr

Auf der A24 bei Schwarzenbek/Grande (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben Autofahrer im Berufsverkehr am Mittwoch wegen des Unfalls eines Schwertransporters viel Geduld aufbringen müssen. Der Transporter, der einen 74 Meter langen Flügel einer Windkraftanlage geladen hat, ist am späten Dienstagabend wegen eines technischen Defekts von der Fahrbahn abgekommen und hat die Mittelleitplanke durchbrochen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Aufgrund der umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Autobahn in den Vormittag hinein mehrere Stunden an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt. In Fahrtrichtung Berlin war eine Spur befahrbar. Verletzt wurde niemand.