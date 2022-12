Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Schleswig-Flensburg Unfall auf Bundesstraße: Eine Person schwer verletzt Von dpa | 15.12.2022, 07:50 Uhr

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 199 bei Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Mensch schwer verletzt worden und schwebte zwischenzeitlich sogar in Lebensgefahr. Die Person fuhr auf der Straße aus bisher ungeklärten Gründen zuerst gegen einen Lastwagen und wurde dann mit ihrem Auto in einen Graben geschleudert, wie ein Sprecher der Polizei Flensburg am Donnerstagmorgen sagte. Dabei sei sie schwer verletzt worden. Die Straße wurde für drei Stunden gesperrt. Zum Alter und Geschlecht konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.