Verkehr Unfall auf A1 Richtung Fehmarn: Fahrbahn gesperrt 07.07.2023

Auf der Autobahn 1 Richtung Fehmarn hat sich auf Höhe des Rasthofs Ohlendiek (Kreis Stormarn) ein Kleintransporter überschlagen. Zwei weitere Fahrzeuge seien daraufhin am frühen Freitagmorgen mit dem Fahrzeug zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Die Ursache des Unfalls war am Freitag noch unklar. Die A1 wurde zwischen der Anschlussstelle Stapelfeld und Ahrensburg in Richtung Fehmarn gesperrt.