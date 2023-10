Hauptunfallursache ist Alkohol Unfälle mit E-Scootern in SH verfünffacht: Land startet Präventionskampagne Von Susanne Link | 05.10.2023, 17:52 Uhr Thomas Weißenberg von der Landespolizei und Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen hoffen, dass die Zahl der Unfälle mit E-Scootern in den nächsten Jahren nicht weiter steigt. Foto: Susanne Link up-down up-down

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Unfälle mit E-Scootern in Schleswig-Holstein drastisch gestiegen. Das Land startet jetzt eine Kampagne, mit der auf die Hauptunfallursache hingewiesen werden soll: Alkohol. Verkehrsministerium und Landespolizei appellieren an die Fahrer: Bleiben Sie nüchtern.