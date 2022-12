Absperrband Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Leichenfund Unbekannter Toter in Mölln entdeckt: Details noch unklar Von dpa | 12.12.2022, 19:19 Uhr

In einem Gewerbegebiet in Mölln im Kreis Herzogtum Lauenburg ist am Montag eine Leiche gefunden worden. Der leblose Körper wurde geborgen und in die Gerichtsmedizin nach Lübeck gebracht. Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt. Auch, wie lange die Person dort schon gelegen hat, blieb zunächst unbekannt. Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft waren zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen. Zuerst hatte der „shz“ berichtet.