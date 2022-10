Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Segeberg Unbekannter raubt Bargeld aus Tankstelle in Norderstedt Von dpa | 24.10.2022, 11:24 Uhr

Ein Unbekannter hat in Norderstedt eine Tankstelle überfallen und einen vierstelligen Geldbetrag erbeutet. Nach Polizeiangaben vom Montag betrat der mit einer Sturmhaube maskierte Täter am frühen Sonntagmorgen die Tankstelle und gab einen Schuss ab, vermutlich mit einer Schreckschusspistole. Anschließend wurde der Angestellte gezwungen, das Bargeld aus der Kasse in einen schwarzen Plastikbeutel zu verpacken. Die Fahndung nach dem Täter verlief während der Nacht erfolglos.