Kriminalität Unbekannter beschießt Kater: Polizei sucht Zeugen Von dpa | 27.10.2022, 09:47 Uhr

Ein Unbekannter hat in Lohe-Rickelsdorf (Kreis Dithmarschen) einen Kater angeschossen. Die Halterin des Tieres habe am Montagabend einen lauten Knall gehört und anschließend ohne Erfolg versucht, ihren Kater und ihre Katze zurück ins Haus zu rufen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie fand ihren Kater am folgenden Tag den Angaben zufolge mit einer Schussverletzung auf ihrem Grundstück, die Katze war verschwunden. Der Kater wurde notoperiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.