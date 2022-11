Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Unbekannte werfen Einkaufswagen vor heranfahrenden Zug Von dpa | 21.11.2022, 13:40 Uhr

Drei Unbekannte haben in Kiel einen Einkaufswagen auf Bahngleise geworfen, als ein Zug nahte. Der Regionalzug in Richtung Hamburg kollidierte am frühen Sonntagmorgen trotz Schnellbremsung mit dem Wagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 32 Passagiere seien unverletzt geblieben. Ein Zeuge informierte in der Nacht zum Sonntag die Polizei. Er habe beobachtet, wie drei Jugendliche den Einkaufswagen über das Geländer einer Brücke ins Gleisbett warfen. Die drei Täter flüchteten, erste Fahndungen blieben zunächst ergebnislos. Die Bundespolizei sucht nach weiteren Zeugen und Zeuginnen, die den gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr beobachtet haben. Nach der Kollision blieb die Strecke zwischen Kiel und Hamburg kurzzeitig gesperrt.