Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Herzogtum Lauenburg Unbekannte versprühen Reizgas in Schule Von dpa | 24.02.2023, 17:58 Uhr

Reizgas hat am Freitag in einer Schule in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) für einen Großeinsatz von Rettungskräften gesorgt. Eine 15-jährige Schülerin musste kurzzeitig im Rettungswagen behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Weitere Schüler wurden nach Angaben der Feuerwehr nicht verletzt.