Lübeck Unbekannte stehlen Teil einer aktiven Gasleitung aus Haus Von dpa | 21.11.2022, 13:28 Uhr

Unbekannte haben in einem Mehrfamilienhaus in Lübeck eine Wasserleitung angesägt und ein Teilstück aus einer aktiven Gasleitung entfernt. Ein Bewohner des Hauses habe die Beschädigungen entdeckt und die Feuerwehr gerufen, sodass niemand verletzt worden sei, berichtete die Polizei am Montag. Der Hausbewohner hatte nach Polizeiangaben am Samstagabend vor der Haustür eine Zigarette rauchen wollen. Dabei habe er im Keller Wasseraustritt aus einer Leitung bemerkt und die Feuerwehr gerufen.