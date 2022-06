ARCHIV - Die Schriftzug «Polizei» leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder Oldenburg Unbekannte legen Feldsteine auf Straße: Auto beschädigt Von dpa | 13.06.2022, 17:17 Uhr

Unbekannte Täter haben in Oldenburg im Kreis Ostholstein mehrere Feldsteine auf eine Straße gelegt. Ein 20 Jahre alter Mann sei mit seinem Auto darüber gefahren, so dass die Ölwanne aufgerissen worden sei, teilte die Polizei am Montag mit. Während der 20-Jährige mit seinem Auto auf einen Parkplatz in der Nähe fuhr und von dort die Polizei verständigte, räumte eine Anwohnerin vier große Steine von der Fahrbahn. In einer angrenzenden Straße fanden die Beamten weitere Feldsteine sowie Absperrzäune und umgeworfene Verkehrsschilder auf der Fahrbahn.