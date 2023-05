Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Rendsburg-Eckernförde Unbekannte knacken Geldautomat mit gestohlenem Gabelstapler Von dpa | 23.05.2023, 15:00 Uhr

Mit einem kurz zuvor gestohlenen Gabelstapler haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in Rendsburg einen Geldautomaten geknackt. Das Fahrzeug hatten die Täter direkt in dem Baumarkt entwendet, in dessen Vorraum der Geldautomat stand, wie die Polizei Neumünster am Dienstag mitteilte. Mit dem Gabelstapler rissen die Täter den Automaten aus der Wand und fuhren ihn auf eine Laderampe im hinteren Bereich. Dort zerlegten sie ihn und flüchteten anschließend mit dem Tresor. Nach ersten Schätzungen erbeuteten die Täter einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Überreste des Automaten und den Gabelstapler ließen sie am Tatort zurück. Die Polizei sucht nach Zeugen.