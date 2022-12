Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeieinsatz Unbekannte brechen in Ratekau mindestens acht Autos auf Von dpa | 30.12.2022, 15:08 Uhr

In der Gemeinde Ratekau im Kreis Ostholstein haben Kriminelle mindestens acht Autos aufgebrochen. Die Täter hätten die Seitenscheiben eingeschlagen und geringe Bargeldsummen oder Tabak entwendet, teilte die Polizei am Freitag mit. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden Fahrzeuge in Pansdorf, Ratekau und Techau aufgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Autos waren alle auf Privatgrundstücken abgestellt.