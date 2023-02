Für das LNG-Terminalschiff „Hoegh Gannet“ soll ein neuer Anleger in Brunsbüttel gebaut werden. Hier liegt es noch am bestehenden Gefahrgut-Kai. Foto: Marcus Brandt up-down up-down Gefahr in Brunsbüttel? Umweltschützer sehen Elbdeich durch neuen LNG-Anleger bedroht Von Henning Baethge | 09.02.2023, 05:00 Uhr

In Brunsbüttel soll die Elbe in Ufernähe 17,60 Meter tief ausgebaggert werden. Kritiker warnen vor gefährlichen Rutschungen am Deich – und lassen sich auch vom Bauherrn und vom Kieler Umweltminister nicht beruhigen.