In Zukunft wird vielleicht nicht mehr für jede Art von Wasser Grundwasser angezapft. FOTO: dpa/Benjamin Nolte up-down up-down Klimawandel und steigende Nachfrage Umweltminister Tobias Goldschmidt will Verbrauch von Grundwasser in SH drosseln Von Frank Jung | 17.08.2022, 05:00 Uhr

Klimawandel einerseits, ein höherer Verbrauch andererseits: Grundwasser könnte in Zukunft so kostbar werden, dass die Landesregierung für Bedürfnisse jenseits des Trinkwassers über Alternativen nachdenkt. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt kündigt ein „Konzept zur nachhaltigen Grundwasserbewirtschaftung“ an.