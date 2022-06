ARCHIV - Jan Philipp Albrecht (Bündnis 90/Die Grünen), Minister für Umwelt des Landes Schleswig-Holstein, spricht. Foto: Georg Wendt/dpa FOTO: Georg Wendt Landesregierung Umweltminister Albrecht verabschiedet: Heinold springt ein Von dpa | 30.05.2022, 15:20 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) aus dem Amt verabschiedet. Der 39-Jährige wechselt an die Spitze der parteinahen Heinrich-Böll-Stiftung. Er scheidet mit Ablauf des 2. Juni aus seinem Amt im Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung aus. Günther überreichte ihm am Montag in Kiel die Entlassungsurkunde.