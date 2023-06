Das schriftliche Abitur im Fach Mathematik soll in diesem Jahr in SH zu schwer gewesen sein. Foto: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down Schleswig-Holstein Umstrittenes Mathe-Abitur: Eltern und Schüler üben Kritik an Aufgaben Von Susanne Link | 26.06.2023, 17:26 Uhr

Abiturienten in SH sind enttäuscht und frustriert. Trotz intensiver Vorbereitungen kamen einige Schüler bei der schriftlichen Mathe-Prüfung in Schwierigkeiten. Was das Bildungsministerium dazu sagt und wie die schriftlichen Klausuren im Vergleich zu den Vorjahren ausgefallen sind.