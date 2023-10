„Alles erfolgt jetzt online“, erklärte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). „Damit haben alle Lübeckerinnen und Lübecker als erste im Land die Möglichkeit, sehr viel schneller und einfacher ihre Wohnsitzanmeldung und -ummeldung durchzuführen.“ Ermöglicht wurde dies laut Innenministerium durch die Nachnutzung eines Hamburger Projektes. In Planung sei eine flächendeckende Umsetzung in allen Bürgerbüros in Schleswig-Holstein bis Ende Juni 2024. Weitere „Piloten“ nach Lübeck sind Kiel, Flensburg, Neumünster, Schenefeld und Halstenbek sowie das Amt Geltinger Bucht. Kiel soll in Kürze folgen.