Atomktaft Umgang mit radioaktiven Stoffen am AKW Brunsbüttel geregelt Von dpa | 08.03.2023, 15:56 Uhr

Das schleswig-holsteinische Energieministerium hat eine Genehmigung für den Umgang mit radioaktiven Stoffen im Abfall-Lager am stillgelegten Atomkraftwerk Brunsbüttel erteilt. Das Material stammt aus Betrieb und Abbau des Kraftwerks oder ist bisher in sogenannten Transportbereitstellungshallen gelagert. „Der heutige Tag ist ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg hin zu einem atomfreien Schleswig-Holstein“, sagte Minister Tobias Goldschmidt (Grüne). „Es gilt als Nächstes, die Anforderungen aus der Genehmigung umzusetzen, so dass bald Reststoffe und Abfälle auch tatsächlich eingelagert werden können.“