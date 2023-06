Die Lage spitzt sich weiter zu: Im Angesicht anhaltender Trockenheit kämpfen auch in Schleswig-Holstein Landwirte um ihre Ernte und somit Existenzgrundlage. Sollte es nicht bald regnen, befürchtet zum Beispiel Sönke Schwager aus Jevenstedt Ernteeinbußen.

Doch damit nicht genug: In Brandenburg halten Waldbrände die Einsatzkräfte weiterhin in Atmen und bedrohen Mensch und Natur. Fest steht: Es ist trocken in Deutschland. Und auch der Blick in den heimischen Garten fördert zurzeit möglicherweise einen unliebsamen Anblick zu Tage. Auch Rasen, Blumen und Co. leiden unter dem ausbleibenden Regen. Schnell wird da mancherorts der Rasensprenger aus der Garage gekramt – doch ist das in Dürrezeiten, in denen beispielsweise der Stadt Montevideo in Uruguay das Trinkwasser ausgeht, überhaupt noch vertretbar?

Kommt bei Ihnen der Rasensprenger zum Einsatz?

Wir wollen in unserer Umfrage des Tages deshalb von Ihnen wissen, wie Sie auf die anhaltende Trockenheit reagieren. Greifen Sie zum Rasensprenger, obwohl sich auch der BUND (friends of earth germany) grundsätzlich dagegen ausspricht? Beim Sprengen verdunste laut Experten zu viel Wasser und zu wenig Wasser treffe die Pflanzen an sich. Oder vertrauen Sie darauf, dass der Niederschlag noch rechtzeitig kommt? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.