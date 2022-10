Während ältere Generationen noch Brägen und andere Innereien als Delikatessen schätzten, so ist der Konsum von Fleischprodukten heutzutage doch wesentlich selektiver, von Wurstwaren einmal abgesehen, bei denen die weniger gefragten Teile des tierischen Körpers durch Verarbeitung unkenntlich gemacht werden.

Explodierende Preise sorgen aktuell dafür, dass viele Menschen ihre Konsum-Gewohnheiten hinterfragen oder hinterfragen müssen. Das gilt natürlich auch für das Essen. Vor einigen Tagen berichteten wir auf shz.de zum Beispiel darüber, dass es bei den Nachbarn in Jütland aufgrund der Preisspirale erste Tendenzen gibt, vermehrt das sonst von vielen Menschen kulturell geächtete Pferdefleisch zu kaufen. Es ist günstiger als Rindfleisch und es sich trotzdem als Hackfleisch verarbeiten. Drehen sich die Gepflogenheiten in der Zeit materieller Not zurück?

Aufgrund dieser möglicherweise kommenden Entwicklung möchten wir heute von Ihnen wissen: Sparen Sie bedingt durch die Krise am Fleisch?

Das Ergebnis dieser Umfrage ist nicht repräsentativ.