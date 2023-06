Auf Sonnenschein und sommerliche Temperaturen folgt in Schleswig-Holstein aktuell die schwüle Hitze. Wer seinen Tag im Büro verbringen muss oder möchte, hat in den vergangenen Tagen sicherlich alles versucht, um die ersehnte Abkühlung herbeizuführen. Doch was ist zu tun, wenn offene Fenster, Tischventilator und viele Gläser Wasser nicht mehr die gewünschte Wirkung erzielen?

Dann fällt der Blick am Morgen vielleicht auf die kurze Hose, die verheißungsvoll im Schrank liegt. Doch Vorsicht: Nicht in jedem Büro ist das Kleidungsstück gerne gesehen. Während die einen in der kurzen Hose ganz nüchtern das Mittel zum Zweck sehen, handelt es sich dabei für die anderen um den größtmöglichen modischen Fauxpas am Schreibtisch.

Wir wollen in unserer Umfrage wissen, was Sie von der kurzen Hose im Büro halten. Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.