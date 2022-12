Schnee, glatte Straßen und frostige Temperaturen sind wichtige Argumente für Winterreifen in diesen Tagen. In den vergangenen Wintern wurde es eher im Januar oder Februar glatt in Schleswig-Holstein. Dieses Jahr sorgen Schneefall und Minustemperaturen schon in der Adventszeit für winterliche Straßenverhältnisse bei uns im Norden.

Wer sein Fahrzeug noch nicht mit Winterreifen ausgerüstet hat, sollte dies schleunigst tun und ist schon sehr spät dran. „Als Faustregel gilt noch immer: Von O bis O – also von Oktober bis Ostern sollten die Winterpneus aufgezogen sein“, sagt Sören Heinze vom Auto Club Europa (ACE).

Wir wollen deshalb heute in der Umfrage des Tages von Ihnen wissen, ob Sie schon Winterreifen am Auto haben. Stimmen Sie hier anonym und auch ohne Abo ab:

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.