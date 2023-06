Schon am frühen Morgen scheinen die ersten, warmen Sonnenstrahlen auf die Fensterbank. Auf dem Weg zur Arbeit schallen die aktuellen Sommerhits aus dem Radio und ohne Sonnenbrille ist an die Mittagspause im Freien kaum zu denken. Hohe Temperaturen und Cabriowetter, soweit das Auge reicht: Der Sommer ist in Schleswig-Holstein angekommen.

Nach Feierabend direkt an den Strand

Da zieht es nach Feierabend und am Wochenende zahlreiche Norddeutsche an den Strand oder in die Eisdiele – oder etwa nicht?

In unserer Umfrage des Tages wollen wir von Ihnen wissen, wie Sie die heißen Junitage verbringen. Gehören Sie zu den Menschen, die im Sommer einfach gerne unterwegs sind – oder möchten Sie sich bei Temperaturen jenseits der 25-Grad-Marke am liebsten mit einem kühlen Getränk und einem guten Buch im Haus verkriechen?

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.