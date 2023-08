Es ist das Thema, das in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen auf shz.de geprägt hat: Wacken versinkt im Matsch. Starker, andauernder Regen hat den Holy Ground in eine gefährliche Schlitterpartie verwandelt, am Dienstag verhängten die Veranstalter deshalb den endgültigen Anreisestopp mit dem Auto.

Aber auch Camper in Rendsburg, Ahlefeld-Bistensee und Waabs kämpfen aktuell mit dem Niederschlag. Der Urlaub in Schleswig-Holstein, wie sie ihn ursprünglich geplant hatten, fällt im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir von Ihnen wissen, ob Sie denken, dass der viele Regen in diesem Sommer im Zusammenhang mit dem Klimawandel steht. Oder ob Sie vielmehr das Gefühl haben, dass es um diese Jahreszeit schon immer so nass war. Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.