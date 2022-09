Erst am vergangenen Wochenende strandeten wieder zahlreiche Fahrgäste in Nordfriesland. Die Reisenden steckten auf dem Weg nach Hamburg in Bredstedt fest, weil Ersatzbusse nicht wie geplant fuhren.

Insbesondere auf der Marschbahn zwischen Hamburg und Westerland kommt es immer wieder zu Problemen und Pannen. Die Bahn und die Politik versprechen Verbesserungen für Reisende und Pendler.

Wir wollen deshalb in der Umfrage des Tages heute von Ihnen wissen, ob Sie sich auch über die Deutsche Bahn ärgern. Stimmen Sie auch ohne Abo ab:

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.