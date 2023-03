Abschied von „Tatort“-Ermittler Borowski: Wie am Mittwoch bekannt wurde, wird Axel Milberg nach über 20 Jahren ab 2025 nicht mehr in die Rolle des Kult-Kommissars schlüpfen. Milberg spielt Borowski bereits seit 2003 und das habe er immer gern getan: „Es gab im „Tatort“ nie Routine, nichts wiederholte sich, jeder Kieler „Tatort“ war anders“, sagte Milberg dazu. Oft sei es auch – ganz nebenbei – eine Liebeserklärung an seine erste Heimat, das Land Schleswig-Holstein, gewesen.

Wir wollen heute von Ihnen wissen, ob Ihnen der Abschied von Borowski schwerfallen wird – oder ob Sie finden, dass es nach über zwei Jahrzehnten Zeit für etwas Neues wird. Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.